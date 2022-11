Presidente da Associação de Bioética considera novo Estatuto do SNS um retrocesso na reforma da saúde

O médico Rui Nunes, presidente da Associação Portuguesa de Bioética, considera que a promulgação do novo Estatuto do SNS, com os reparos feitos pela nota do Presidente da República, vai ao encontro da sua maior crítica em relação ao novo diploma. “Esta proposta de criação de uma Direção Executiva que parece assumir as responsabilidades da Administração Central do Sistema de Saúde continua a concentrar em si todas as decisões, em vez de se apostar numa descentralização de competências”, salienta o candidato a Bastonário da Ordem dos Médicos.

Em comunicado, o professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto refere que a ideia de uma nova Direção Executiva surge ao arrepio da descentralização do SNS, “afasta os centros de decisão das pessoas e, no fundo, conflui para retirar a autonomia que se precisa nos hospitais e centros de Saúde, de modo a permitir uma maior capacidade de resposta e adaptação às necessidades momentâneas”.

Para Rui Nunes, o país encontra-se perante “a perda de uma oportunidade única de proceder a uma verdadeira reforma do Serviço Nacional de Saúde”, das suas estruturas e, sobretudo, “da necessidade de refocar o SNS” naquilo que é a sua verdadeira essência: um serviço tendencialmente gratuito, acessível a todos os portugueses”.

O líder da Associação de Bioética lamenta que um diploma tão mediatizado não concretiza absolutamente nada”. No dia em que o Presidente da República promulgou o novo Estatuto do SNS, o docente subscreve as lacunas apontadas por Marcelo Rebelo de Sousa, entre as quais o reparo de que “fica por regulamentar, até seis meses, quase tudo o que é essencial, nomeadamente a natureza jurídica do SNS, se tem personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira".

Rui Nunes acrescenta ainda o vazio em relação ao regime de pessoal ou como “irá funcionar, afinal, a anunciada Direção Executiva”.

Na nota de promulgação, o Presidente da República salientou que “vamos ter de esperar mais um tempo até percebermos o que muda e em que termos”. O candidato à Ordem dos Médicos critica o diploma por se limitar a remeter para outros diplomas que serão mais tarde aprovados. “Fica a sensação que se criou aqui uma manobra mediática, numa altura em que as carências de médicos no SNS estão no centro da agenda noticiosa, para tentar desviar atenções, mas sem verdadeiramente mudar absolutamente nada”, frisa.

“O Serviço Nacional de Saúde precisa de uma verdadeira reforma e a Ordem dos Médicos que eu idealizo tem um papel fundamental nessa reestruturação que não pode ser mudada por decreto, sem envolver as pessoas que fazer o SNS”, adianta o médico portuense, apelando por ao Governo para envolver as estruturas-pilares do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente as ordens profissionais. “Sem envolver as pessoas, temo que esta seja mais uma reforma desfocada do essencial e condenada ao insucesso ainda antes da sua concretização”, conclui.

Recorde-se que o Presidente da República advertiu o executivo socialista que o Estatuto do SNS tem de estar em linha com “a descentralização prometida”. Apesar das críticas, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que, após três anos da aprovação da Lei de Bases da Saúde no parlamento, seria “incompreensível para os portugueses “que o decreto-lei do Estatuto do SNS não fosse promulgado”.