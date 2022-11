Luís Marques Mendes: É importante baixar “o défice e a dívida, mas as pessoas não comem nenhum dos dois”

“Há um problema sério, nós podemos estar bem comparando com os números da Europa [número de profissionais da PSP e da GNR], mas temos muitos polícias que estão dentro das esquadras a fazer trabalhos administrativos, […] eles são necessários é na rua.”

O tema da segurança “voltou ao nosso debate” e marcou o início do comentário de domingo de Luís Marques Mendes na SIC. "O nosso grande problema na segurança é o mesmo da saúde, da justiça ou da educação. É um problema de má organização. Temos recursos, mas estão mal distribuídos."

Comentou também o aumento das receitas do Estado, referindo que é importante baixar “o défice e a dívida, mas as pessoas não comem nenhum dos dois”, numa altura em que os bens alimentares estão cada vez mais caros. "Há 'folga' para aprovar apoios sociais às famílias mais pobres, às empresas mais frágeis e aos pensionistas, antecipando eventualmente para 2022 uma parte do aumento previsto para 2023."

Questionado se fazem sentido novos impostos, diz que “a ideia é sedutora, mas contraproducente. Do género populista: os ricos que paguem a crise”. "A solução é levar as empresas, designadamente as de energia, a reinvestirem os lucros extraordinários que têm em vez de distribuírem dividendos pelos acionistas."

Ainda houve tempo para falar sobre o escândalo de pedofilia na Igreja Católica portuguesa e o conflito entre o Chega e Santos Silva, que estiveram “uma semana a fazer teatro”.