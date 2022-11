Maratonas do Governo não fecharam apoios

António Costa anunciou-o no último debate parlamentar: em setembro haverá novas medidas de apoio aos rendimentos e às empresas, porque, afinal, a inflação vai ser mais “duradoura” do que o previsto e o país está “pior do que há um ano” à custa da perda de poder de compra. Mas nem a oposição questionou o primeiro-ministro sobre o teor dessas medidas, nem, ao que o Expresso apurou, o tema ficou fechado na maratona de encontros da última semana, que serviria para preparar a rentrée.

Além do Conselho de Ministros estritamente dedicado ao sector da Saúde, o Conselho seguinte serviu para aprovar plafonds para o Orçamento do Estado de 2023 e a reunião de ministros informal, que decorreu na base naval do Alfeite no sábado, foi, como descreveu António Costa, para o Governo fazer uma “análise política e prospetiva para os próximos meses”. Mas só “genericamente” se falou das medidas com impacto social com que Costa quer entrar no novo ano político.