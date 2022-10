Ventura diz que PR foi "sensível" aos argumentos do Chega, mas não aposta quanto a advertência a Santos Silva

Não chegou a uma hora a audiência do Chega em Belém com o Presidente da República. Sem surpresa, Marcelo Rebelo de Sousa terá assumido mais uma posição de ouvinte, uma vez que entende que deve respeitar a "esfera constitucional" do Parlamento: "A minha posição é a mesma, não me pronuncio sobre os problemas internos da Assembleia da República (AR)", reiterou aos jornalistas. Mas à saída, André Ventura disse estar convencido de que Marcelo Rebelo de Sousa foi "sensível" aos argumentos do Chega contra o presidente da Assembleia da República. Ainda assim, não fez apostas quanto a uma eventual advertência.

"Compreendemos a sua necessidade de recato institucional e conciliador, em nome da união e unidade, mas só ele poderá ter autoridade política para chamar a atenção de Santos Silva", afirmou o líder do Chega em declarações aos jornalistas, junto do líder parlamentar, Pedro Pinto, e dos deputados Bruno Nunes e Rui Paulo Sousa.

Cauteloso, Ventura considerou apenas que o PR foi "recetivo" aos motivos invocados pelo partido e sensível à situação de maioria absoluta do PS e "possível mordaça" à democracia, reafirmando que o que está em causa é um "recorrente atropelo do regimento" da AR. "O nosso objetivo foi muito claro: apresentar as nossas razões e argumentos, por um lado, pela nossa ação no plenário, e por outro, apresentar os nossos motivos de censura a Santos Silva", vincou.

Assumindo que não lhe cabe falar em nome do Presidente, Ventura disse confiar que não só Marcelo foi "sensível" aos argumentos do Chega, como de outros constitucionalistas, que não saíram em defesa da atuação de Santos Silva no Parlamento.

"Pareceu-nos evidente que não encontrámos um constitucionalista que desse razão a Santos Silva: Jorge Miranda, Jorge Bacelar Gouveia, vários juristas se pronunciaram e até líderes de outros partidos", acrescentou.

Questionado sobre eventuais declarações do Presidente que contrariem a sua perceção sobre a audiência, o líder do Chega disse que nesse caso ligará a Marcelo ainda esta noite "a pedir desculpas". "Só há uma autoridade que possa chamar à atenção [a Santos Silva] para que não passe de um conflito de dois, três meses para um conflito permanente. A nossa perceção é que o conseguirá fazer discretamente nos bastidores", insistiu.

Sobre as declarações de Marcelo, que promulgará "de forma imediata" o regime jurídico para estrangeiros no país, Ventura frisou que só não houve votos contra, porque a bancada do partido saiu do plenário antes da votação.

Contudo, reconhece que é "legítimo" dizer que politicamente houve consenso sobre essa matéria: "O Chega tem também a humildade de perceber o lugar que os portugueses o colocaram: é a terceira força política e não a primeira", concluiu.

O líder do Chega falava aos jornalistas no final da audiência em Belém, que foi solicitada pelo partido, há uma semana. Em causa esteve um momento tenso na passada sexta-feira, entre André Ventura e o presidente da AR, a propósito da revisão da lei de estrangeiros, que levou a bancada a abandonar o hemiciclo.