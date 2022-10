Rentrée do PS em Leiria com enfoque na integração dos jovens no debate político

A rentrée socialista vai realizar-se entre 07 e 11 de setembro no distrito de Leiria, este ano com a integração dos jovens e uma reflexão política como temáticas principais, e o encerramento terá a habitual intervenção do secretário-geral.

Em comunicado, o partido referiu que a rentrée do PS vai ser “inteiramente dedicada à discussão e à ação política”.

Na Batalha, naquele distrito, o PS e em simultâneo a Juventude Socialista e o Grupo de Eurodeputados Socialistas Portugueses, organizam a Academia Socialista, uma “iniciativa de formação e reflexão política para jovens”, que vai consistir em palestras e workshops sobre assuntos da “atualidade política e estruturantes para o desenvolvimento” do país.

A rentrée do partido que tem maioria absoluta na Assembleia da República encerra com um comício no Mercado de Sant'Ana, em Leiria, no dia 11, e está prevista uma intervenção do secretário-geral, António Costa.

Neste dia, o partido também inicia as primeiras jornadas parlamentares da presente legislatura, naquele distrito.

Na ótica do secretário-geral adjunto do PS, João Torres, citado no comunicado enviado pelo partido, a rentrée vai estar centrada na reflexão política “em proximidade e valorizando o envolvimento das novas gerações”.