Presidente da Câmara da Trofa vai a votos na Distrital do PSD do Porto

O presidente da Câmara Municipal da Trofa vai a votos na Comissão Política da maior distrital 'laranja' do país, liderada nos últimos dois mandatos por Alberto Machado, vereador e ex-deputado do PSD. A cumprir o terceiro e último mandato autárquico, Sérgio Humberto irá formalizar a candidatura à Distrital, domingo, na sede do PSD, no Porto, tendo como mote 'A Força de um Distrito' e “o firme propósito” de devolver à região “o lugar de protagonismo que sempre ocupou”.

A ida a votos acontecerá a 24 setembro, contando Sérgio Humberto com o apoio de todos os presidentes de câmara sociais-democratas do distrito do Porto. Presentes na formalização da candidatura, estarão ainda os líderes das distritais do PSD de Aveiro, Braga, Viana do Castelo, Bragança, Vila Real e Viseu, bem como o eurodeputado e ex-candidato a líder do partido Paulo Rangel. Outra das presenças já confirmada é a de Luís Mira Amaral, antigo Ministro do Trabalho e Segurança Social e ministro da Indústria e Energia nos governos de Cavaco Silva.

Na cerimónia estarão ainda os antigos líderes da Distrital do PSD do Porto, Bragança Fernandes, Virgílio Azevedo e Agostinho Branquinho.

Natural da Trofa, jogador de futebol na juventude e ex-deputado pelo círculo do Porto, Sérgio Humberto, 47 anos, liderou a concelhia do PSD local e é membro do Conselho Nacional dos Autarcas Sociais Democratas. É desde novembro de 2021 vice-presidente da direção do Conselho Metropolitano da Área Metropolitana do Porto (AMP). Eleito pela primeira vez presidente da Câmara Municipal da Trofa a 29 de setembro de 2013, foi reeleito em 2017 e 2021 com maioria absoluta.

Apesar de poder concorrer a um terceiro mandato à frente da Distrital, Alberto Machado confirmou ao Expresso que não avançará a um último exercício. “Sou um convicto apoiante do Sérgio”, refere o vereador do PSD da Câmara do Porto, relegado para o lugar da lista de deputados pelo círculo do Porto por Rui Rio nas Legislativas de janeiro após ter apoiado Paulo Rangel nas penúltimas eleições internas do partido.

O ainda líder da Distrital sustenta que não faria sentido ir a votos em setembro a um terceiro mandato, a terminar em 2024, um ano antes das próximas eleições autárquicas. “Um ano é um período muito curta para preparar candidaturas autárquicas, eleições muito importantes para o PSD já que 10 das 18 câmaras do distrito irão mudar de mãos”, lembra.

Numa altura em que os sociais-democratas lideram apenas cinco câmaras da região, quatro em final de ciclo autárquico - além da Trofa, Póvoa de Varzim, Penafiel e Amarante -, as eleições locais de 2025 são consideradas “um desafio importante” para o futuro do partido.

“Ao contrário de 2021, em que todos os presidentes de Câmara foram recandidatos, daqui a três anos abre-se um novo ciclo e com novos protagonistas na maioria dos municípios”, comenta o vereador do PSD, partido que firmou um acordo de governação pós-eleitoral na Câmara do Porto com o executivo municipal da Câmara do Porto, após Rui Moreira ter perdido a maioria absoluta nas autárquicas do ano passado.

Em junho, Alberto Machado aceitou o convite do presidente da Câmara do Porto para integrar a gerência da STCP Serviços.