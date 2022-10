Incêndios: PSD avisa o Governo que falhas no SIRESP são inaceitáveis

A vice-Presidente do Grupo Parlamentar social-democrata, Andreia Neto, manifestou, esta sexta-feira, “enorme preocupação perante as falhas contínuas do SIRESP (desde os incêndios de Pedrogão)” e apela ao Governo que acautele e garanta o funcionamento devido desta rede de comunicações,“ essencial na parte operacional do combate aos incêndios”.

O apelo do PSD surge após a Rádio Renascença ter noticiado que os bombeiros foram obrigados a recorrer a sistemas alternativos para contornar “falhas constantes” do SIRESP durante os incêndios em Leiria. Em comunicado, o partido liderado por Luís Montenegro manifesta "a sua preocupação" e pede ao Governo que salvaguarde o melhor funcionamento desta rede de comunicações.

O PSD manifesta ainda toda a solidariedade com os bombeiros e operacionais no terreno. "Perante a insegurança dos meios que têm ao seu dispor”, a deputada Andreia Neto lembra que compete ao Estado "acautelar e garantir que o SIRESP seja eficaz”.

Segundo avançou a Rádio Renascença, os bombeiros foram obrigados a recorrer a sistemas alternativos de telecomunicações para contornar "falhas constantes" do SIRESP durante os incêndios em Leiria, há três semanas, devido a uma sobrecarga de rede.

À Renascença, Mário Bruno, comandante da corporação de bombeiros voluntários do concelho, referiu ter sido obrigado "a enviar relatórios de ponto de situação para o ao Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) via email".

“Não tinha SIRESP. Não sabia se a minha mensagem chegava ao CDOS ou se eles comunicavam comigo, porque eu não os conseguia ouvir. Portanto, pontos de situação, que são uma ferramenta tão importante para a atualização de um teatro de operações, foram feitos muitas vezes por email”, conta.

O comandante dos bombeiros de Alvaiázere também considera que as falhas do SIRESP “já começam a ser estranhamente recorrentes”, notando que, quando o sistema não funciona na plenitude, os bombeiros ficam entregues a si próprios, muitas vezes sem conseguir “solicitar a ajuda de outra corporação” ou de outro veículo próximo.