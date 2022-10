Criminalidade geral e violenta descem este ano em relação a 2019, garante José Luís Carneiro

A criminalidade geral diminuiu este ano cerca de 8%, enquanto a criminalidade violenta e grave desceu 10% em relação a 2019, indicou hoje o ministro da Administração Interna.

José Luís Carneiro justificou a comparação destes dados da criminalidade, referentes ao primeiro semestre do ano, com 2019, tendo em conta que 2020 e 2021 foram ”anos atípicos” devido ao confinamento por causa da pandemia.

“Este ano há uma redução da criminalidade geral de cerca de 8% e quanto à criminalidade violenta e grave há uma redução de 10% relativamente a 2019”, disse aos jornalistas o ministro, após uma reunião de trabalho no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O governante destacou que este ano “há também uma redução em termos nacionais da delinquência juvenil e da criminalidade grupal, isto algo é muito importante e positivo”, uma vez que em 2021 estes foram dois dos crimes que subiram.

O ministro esteve hoje reunido com direção nacional da Polícia de Segurança Pública no Comando Metropolitano de Lisboa para análise da gestão do efetivo e das infraestruturas policiais e durante a tarde terá reunião idêntica no Porto.