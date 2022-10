UGT tentou travar parecer sobre produtividade do país

Um inédito confronto entre os representantes da UGT e o presidente do Conselho Económico e Social (CES) marcou a última reunião do plenário do Conselho. Motivo? O pedido dos sindicalistas para que fosse suspenso o processo de elaboração de um parecer sobre a produtividade nacional, previsto no plano de atividades do Conselho para estar terminado até final deste ano. A UGT alegava que o estudo colidia com a atual discussão do acordo de competitividade e rendimentos proposto pelo Governo. Francisco Assis “opôs-se violentamente” e usou da prerrogativa de presidente do CES para levar a sua vontade avante.

“Inusitado” e “surpreendente” foram dois dos termos usados pelos parceiros sociais ouvidos pelo Expresso para descrever a situação. A delegação da UGT — presidida por Mário Mourão, que pela primeira vez participava num plenário do CES — aproveitou uma “discussão banal” do plano de atividades do Conselho para levantar dúvidas sobre a pertinência de se avançar com um parecer sobre a produtividade quando decorrem negociações com o Governo para um acordo de competitividade e rendimentos, onde, naturalmente, o tema da produtividade vem à baila. Num “tom agressivo”, segundo fontes ouvidas pelo Expresso, e “pouco usual da parte da UGT”, que tem sido sempre uma defensora incondicional do diálogo social, a posição dos sindicalistas motivou uma acesa troca de palavras com Francisco Assis.