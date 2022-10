Descentralização. Ação social obriga a contrarrelógio

Depois de meses de negociações, é assinado hoje o acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) para a transferência de competências do Estado central para as autarquias nas áreas da saúde e da educação, com a presença de António Costa. O próximo passo é a área da ação social, que foi o tema-chave da reunião de há uma semana entre a ANMP e as ministras da Coesão Territorial, e do Trabalho e Segurança Social, Ana Abrunhosa e Ana Mendes Godinho, respetivamente. Uma reunião “preliminar”, nas palavras de Luísa Salgueiro. “Em princípio, só voltaremos a ter reuniões em setembro”, adianta ainda a presidente da ANMP ao Expresso.

Luísa Salgueiro admite a “complexidade” do processo que se segue, que se assemelha ao dos últimos meses com uma diferença: o tempo para chegar a acordo é mais curto. “É uma exigência grande para a ANMP, que tem de acelerar o processo”, reconhece. “Vamos esforçar-nos.”