Combate às alterações climáticas: PS fala em desígnio "prioritário", oposição critica política "pouco ambiciosa" e "mal desenhada"

Com temperaturas extremas e incêndios a atingir o país, António Costa defendeu esta segunda-feira que não há "mesmo tempo a perder" na luta contra as alterações climáticas. À esquerda e à direita, os partidos concordam com a urgência, mas apontam prioridades e preocupações diferentes marcados ainda pela dicotomia economia-ambiente. Em comum, só mesmo as críticas à política ambiental do Governo: "pouco ambiciosa", "mal desenhada", "insuficiente" e "contra os trabalhadores".

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler