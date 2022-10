Rui Moreira defende que aeroporto Sá Carneiro faça parte da solução para o novo aeroporto de Lisboa

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, diz já ter conversado com António Costa e com Pedro Nuno Santos sobre o novo aeroporto de Lisboa, defendendo que o aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, seja mais aproveitado. “Acho que se devia olhar para o aeroporto Francisco Sá Carneiro como uma possibilidade”, disse em entrevista ao programa Hora da Verdade do jornal “Público” e da “Rádio Renascença”.

“Acho que se deveria ter pensado que o aeroporto Francisco Sá Carneiro era uma válvula de escape. Não foi assim pensado até hoje, mas a mim surpreende-me que este assunto nunca esteja no papel. E não está por causa da visão centralista do Império, porque dizem não, isto tem de ser tudo em Lisboa. Entretanto, vai-se adiando a decisão ano após ano, ano após ano”. “Se neste momento o aeroporto de Lisboa não tem capacidade para albergar aviões por que é que não procuramos que esses aviões escalem no Porto ou em Faro”, acrescenta.

O autarca admite, ainda, que “o ministro Pedro Nuno Santos tem uma pasta terrível”: “A ferrovia que é uma questão também ela adiada. A última obra importante na ferrovia pronta foi a modernização da linha do Norte tinha eu 12 ou 13 anos de idade e já tenho 65. Ele, de facto, tem uns dossiers muito pesados”, refere.