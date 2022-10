Conselho de Ministros “informal” marcado para sábado: Costa passa à ofensiva para contornar o caos

É uma espécie de toque a rebate. Depois de quatro meses de um Governo a correr atrás do prejuízo e a dar sinais de des­coordenação e cansaço, António Costa muda de estratégia: é hora de passar à ofensiva. Para isso, sabe o Expresso, marcou para este sábado um Conselho de Ministros “informal”, sem agenda fixa, para lançar o ano político que aí vem. Em cima da mesa vai estar o lançamento do Orçamento do Estado para 2023, assim como o novo pacote de medidas de apoio às famílias e empresas para compensar a inflação e a subida das taxas de juro, previsto para setembro e anunciado, sem detalhes, pelo primeiro-ministro no debate do estado da nação. “Em política, a iniciativa é tudo”, admite ao Expresso fonte do Governo.

Vai ser o terceiro Conselho de Ministros no espaço de uma semana. Na terça-feira, véspera do debate no Parlamento, o Governo reuniu-se para aprovar um acordo com os municípios para a descentralização de competências nas áreas da saúde e da educação e aprovar medidas relacionadas com o problema das urgências hospitalares, que se agrava particularmente no verão; e esta quinta-feira voltou a reunir-se, como é habitual, para dar seguimento ao que foi anunciado no debate: uma nova edição do Simplex e uma maior agilização dos licenciamentos na área do ambiente e alterações climáticas. Sábado haverá terceira dose, desta vez para virar a página. “O ano político acaba com o estado da nação”, nota fonte governamental, confirmando que o Conselho de Ministros “informal” de sábado está alinhado com a preparação do Orçamento do Estado para 2023 e com a necessidade de, por um lado, dar respostas mais firmes ao problema da inflação e, por outro, imprimir um novo arranque ao Governo, que nasceu a cheirar a velho. “O Governo tem quatro meses, mas na verdade tem sete anos, e o efeito novidade é mais difícil de conseguir”, admite-se no Executivo.