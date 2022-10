Sondagem Público/RTP: mais de metade dos inquiridos defende remodelação de Governo, começando por Marta Temido e Pedro Nuno Santos

Mais de 50% dos inquiridos pedem remodelações no Governo de António Costa. Segundo uma sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) da Universidade Católica para a “RTP”, “Antena 1” e jornal “Público”, 22% dos portugueses querem ver fora do Executivo a ministra da Saúde, Marta Temido, e 15% o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

A sondagem da Intercampus, que avaliava qual o pior ou melhor ministro do Executivo, também destacava Marta Temido e Pedro Nuno Santos. Para 18,5% dos inquiridos Pedro Nuno Santos é o pior ministro e para 17,7% esse lugar pertence à ministra da Saúde.

Quando questionados sobre a atuação de Pedro Nuno Santos na polémica do aeroporto, 30% consideram que esteve muito mal, 35% que esteve mal, 9% que esteve bem e 1% muito bem. Quanto à atuação do primeiro-ministro, 51% avaliam de forma negativa - “mal” (17%) e “muito mal” (34%). Já 23% acreditam que o primeiro-ministro esteve bem e 2% muito bem.

A maioria dos inquiridos (51%) acham que, depois desta situação, o ministro das Infraestruturas e da Habitação não tem condições para continuar no Governo, enquanto 30% consideram que deve ficar (e 19% não sabem ou não respondem).

A sondagem realizada pelo CESOP contou com 885 inquéritos válidos, recolhidos entre os dias 11 e 15 de julho de 2022. A margem de erro máximo é de 3,3%, com um nível de confiança de 95%.