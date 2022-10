Fogos, inflação, SNS a rebentar e uma semi-demissão: o estado da maioria e o estado da oposição

Uma maioria socialista em apuros, a direita em transformação, o PSD com um novo líder a querer mostrar trabalho, um partido populista a gritar por atenção, e uma esquerda acantonada no velho lugar de protesto. É neste xadrez político que, pela primeira vez, o Parlamento se senta esta quarta-feira para fazer o balanço do estado em que vai a nação.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler