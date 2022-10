Sondagem Negócios/CM: há mais portugueses a avaliar negativamente Marta Temido e Pedro Nuno Santos

A ministra da Saúde, Marta Temido, tem pela primeira vez mais portugueses a fazerem-lhe uma avaliação negativa - 17,7% apontam que Temido é a pior ministra do Governo de António Costa - do que positiva (17,2% defendem que ela é a melhor). Os dados são do barómetro da Intercampus para o “Jornal de Negócios”, “Correio da Manhã” e “Correio da Manhã TV”.

Ainda assim, é a ministra com maior percentagem de opiniões positivas. O segundo a arrecadar as preferências dos inquiridos é Pedro Nuno Santos (5,8%), considerado o segundo melhor ministro do Executivo, embora 18,5% tenham opinião contrária, considerando-o o pior. Em junho essa percentagem ficava-se pelos 2,6%. Já Fernando Medina, que até agora só registava opiniões negativas, surge como o melhor ministro na opinião de 2,6% dos inquiridos. 8,6% continuam a considerá-lo o pior.

Quanto à imagem dos líderes partidários, António Costa é o que mais se destaca pela positiva, com uma nota de 3,3 numa escala de 1 a 5. Além do primeiro-ministro, apenas João Cotrim de Figueiredo merece avaliação positiva (3). Os restantes líderes obtiveram resultados negativos, incluído o recém-empossado Luís Montenegro (2,8). O líder do PSD tem a mesma nota que Rui Rio obteve no mês anterior.

A sondagem analisa, ainda, a intenção de voto dos portugueses. O PS continua com a maior percentagem (35,1%).O PSD com 19,8% das intenções de voto, consegue menos 10 pontos percentuais que a sondagem da Universidade Católica. Na sondagem da Intercampus, a Iniciativa Liberal aparece como terceira força política em Portugal (8,5%).

A sondagem da Intercampus contou com 605 entrevistas telefónicas, recolhidas entre 6 e 11 de julho de 20221. A margem de erro máximo é de 4,0%, com um nível de confiança de 95%.