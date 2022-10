Porto não voltará à Associação Nacional de Municípios, garante Rui Moreira ao Expresso

O executivo da Câmara do Porto aprovou em abril a desvinculação da autarquia da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), decisão que viria a ser confirmada pela maioria na Assembleia Municipal no final de maio. Agora, um dia após a ANMP ter aprovado o acordo de descentralização de competências com o Governo para as áreas da educação e da saúde, o presidente da Câmara do Porto diz ao Expresso que “o acordo é muito melhor” do que o que era dado como “encerrado” na altura em que decidiu bater com a porta. No entanto, Rui Moreira deixa um par de alertas: o Estado central está a passar “tarefas” para as autarquias, ainda não está “verdadeiramente” a delegar competências, e está a cometer-se “o mesmo erro” quanto à ação social, pelo que sugere que se flexibilizem os prazos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler