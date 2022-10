Montenegro acusa Costa de “grande imoralidade e insensibilidade social”. E promete: “Não vamos dar descanso ao Governo”

Incêndios, novo aeroporto, crise inflacionista, regionalização e relação com o Chega foram os tópicos abordados na primeira entrevista de Luís Montenegro desde que foi entronizado líder do PSD e na véspera do debate sobre o Estado da Nação. Em marcação cerrada ao Governo e ao PS, Montenegro acusou esta terça-feira o primeiro-ministro de estar “constantemente a culpar os outros por responsabilidades que tem de assumir”, designadamente nos incêndios florestais, assunto que inaugurou a entrevista à CNN Portugal. E prometeu: “Não vamos dar descanso ao Governo.”

O presidente recém-empossado lembrou que foi “sob o comando deste primeiro-ministro que tivemos o maior episódio de perda de vidas humanas em incêndios florestais”, referindo-se aos fogos de 2017. Foi “uma marca destes sete anos” de governação e devia ter sido “uma marca de viragem”. Confrontado com o facto de até o Presidente da República ter dito que o país está hoje mais bem preparado do que há cinco anos, Montenegro afirmou não ter tido “notícias do terreno coincidentes com essa opinião”. E lembrou a sua deslocação a Pedrógão Grande um dia depois de ter sido entronizado líder social-democrata, “antes de haver incêndios”, para “alertar o país e exortar o Governo a fazer reformas”. “Saí assustado”, revelou, acrescentando que o que lhe iam dizendo é que “estávamos igual ou pior do que em 2017”. “Sabíamos que havia uma onda de calor a caminho. Tenho muita dificuldade em ver o primeiro-ministro a responsabilizar sempre os outros”, insistiu. E não resistiu à provocação: “Não sei se anda demasiado distraído com estes epifenómenos de descoordenação no Governo [como a crise política entre António Costa e o ministro Pedro Nuno Santos], com as viagens ao estrangeiro para fazer o seu lóbi internacional... sabe-se lá para quê.”

Relativamente ao novo aeroporto de Lisboa, considerou “interessante” um acordo com Costa sobre a matéria, insistindo que ambos terão um encontro nos próximos dias, “em princípio no final da semana”. Mas quanto às posições que defende, no aeroporto como adiante na regionalização, Montenegro não se comprometeu. E o racional foi o mesmo em ambas as matérias: “Uma coisa é dialogar com o maior partido da oposição. Outra coisa é deixar de decidir. Quem tem de decidir é o Governo. Não vamos inverter os papéis.”

Sobre a crise inflacionista, Montenegro acusou o Governo de “grande imoralidade” por estar “a ganhar muito” com a situação. O primeiro-ministro demonstra “grande insensibilidade social” ao dar prioridade à redução do défice, sublinhou. Nesse sentido, desafiou o Governo a alargar o apoio ao cabaz alimentar e a pagar pelo menos 60 euros mensais até ao final do ano às famílias mais vulneráveis. A medida teria um custo de 500 milhões de euros, estimou. Em seguida, voltou ao ataque para dizer que uma das marcas deste Governo será a de ter sido o responsável pelo “maior empobrecimento de que há memória” e para apontar novamente o dedo ao Executivo por não estar a utilizar o excedente orçamental, que terá no final do ano na arrecadação de impostos devido à inflação, para o apoio às famílias mais afetadas pelo aumento dos preços.

Acusando ainda o primeiro-ministro de “andar a brincar com a governação”, Montenegro recusou-se a dar a sua opinião sobre a regionalização, uma vez que, como disse, tal serviria apenas para “desviar a atenção do que é essencial”. E o que é essencial é saber se “vale a pena começar a discutir essa questão”, sendo que o presidente do PSD considera que não. “Eu não defendo o referendo. A minha agenda hoje não é a regionalização”, insistiu, pelo que se essa é a agenda de Costa, cabe ao primeiro-ministro esclarecer que mapa administrativo pretende, sentenciou.

Recordado pelo entrevistador das palavras que proferiu no discurso de encerramento no último Congresso do PSD, quando disse que o seu partido jamais se associaria a “qualquer política racista ou xenófoba”, Montenegro começou por dizer que apenas repetiu aquilo que já tinha dito “inúmeras vezes”. E referia-se ao Chega?, insistiu o jornalista. Montenegro não chegou a clarificar, mas sempre foi dizendo que o PS e o Chega têm algo em comum: “ambos gostam de atacar o PSD”.