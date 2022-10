Duas sondagens, mesma tendência: PS desce face às legislativas, PSD sobe com Montenegro

Meio ano depois das eleições legislativas - que o Partido Socialista venceu com maioria absoluta -, o PS tem agora com 38% das intenções de voto, com menos 3,37 pontos percentuais face às eleições de janeiro. Já o PSD, agora liderado por Luís Montenegro, é a força política que mais sobe: mais de dois pontos percentuais, estando agora nos 30%. Os resultados são de uma sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) da Universidade Católica para a “RTP”, “Antena 1” e “Público”.

O arranque de Montenegro no PSD indicia alguma expectativa: 45% dos inquiridos acreditam que fará melhor do que Rui Rio, só 23% acham que fará igual e 12% que será pior.

Em terceiro lugar mantém-se o Chega, crescendo quase dois pontos relativamente às últimas eleições gerais para 9%. Em seguida, surge a IL com 6%, mais do que um ponto em comparação com as legislativas. O quarto e o quinto lugar são disputados pela CDU e pelo Bloco de Esquerda. Ambos os partidos têm 5% das intenções de voto.

Entre os partidos mais pequenos, o Livre é o único a crescer. O partido do deputado Rui Tavares cresceu quase um ponto para 2%, tendo ultrapassado o PAN. Tanto o PAN como o CDS têm 1% das intenções de voto.

A sondagem realizada pelo CESOP contou com 885 inquéritos válidos, recolhidos entre os dias 11 e 15 de julho de 2022. A margem de erro máximo é de 3,3%, com um nível de confiança de 95%.

Os dados da sondagem da Católica são, do ponto de vista das tendências, bastante similares aos verificados na sondagem da Aximage publicada no fim de semana. Aí, o PS descia um pouco mais (cinco pontos a menos, para os 36%) e o PSD também subia na mesma medida (cinco pontos, para os 30%).

O Chega atingia os 10%. Enquanto à esquerda a CDU descia para mínimos de 3%.