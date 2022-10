Estado da Nação? PS fala em “estado de esperança”, oposição tem outros adjetivos

O líder parlamentar do PS considerou que o país vive um “estado de esperança”, com crescimento económico e uma baixa taxa de desemprego, e garantiu que a vontade de diálogo nesta legislatura é “uma marca genética desta maioria absoluta”.

“O estado da nação é um estado de esperança, apesar de todas as dificuldades que vivemos. Ainda estamos a sair de uma pandemia, (…) e estamos agora com uma guerra que começou a 24 de fevereiro (…), mas é um estado de esperança e olhando para o futuro”, afirmou Eurico Brilhante Dias em declarações à agência Lusa no âmbito do debate sobre o Estado da Nação, que decorre esta quarta-feira na Assembleia da República.

Brilhante Dias destacou que, nos últimos meses, “foi possível aprovar e desenvolver um orçamento que está em vigor há muito pouco tempo” e “avançar com algumas reformas fundamentais”, como a Agenda do Trabalho Digno ou a reforma da lei das ordens profissionais.

O líder parlamentar do PS sublinhou ainda que o ano foi “particularmente positivo em dois indicadores fundamentais”, referindo-se ao “crescimento económico” – com “um ano de convergência com a União Europeia, sob a liderança do PS” – e à taxa de desemprego, que disse continuar “em valores muito baixos, mínimos históricos das últimas décadas”.

Otimismo? A oposição tem outros adjetivos, porém.

PSD vê situação atual com “muita preocupação” e Governo desorientado

O líder parlamentar do PSD disse ver o estado da nação com “muita preocupação”, acusando o Governo de estar “desorientado” e “desorganizado” e de ser incapaz de “promover reformas estruturais” ou de resolver “problemas conjunturais” do país.

“O estado da nação para o PSD é bastante preocupante. Nós temos um Governo que tem quatro meses, mas que está desorientado, desorganizado e, sobretudo, sem capacidade reformista, cansado”, afirmou Joaquim Miranda Sarmento em declarações à agência Lusa, no âmbito do debate sobre o Estado da Nação, que decorre na quarta-feira na Assembleia da República.

Para o líder parlamentar social-democrata, o Governo “tem todas as condições de governação: tem uma maioria absoluta, tem o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que o primeiro-ministro, durante mais de um ano, vendeu como a grande ‘bazuca’ que ia resolver os problemas do país, e tem um ambiente institucional de colaboração com os outros poderes”.

No entanto, apesar destas condições, Joaquim Miranda Sarmento acusou o executivo de António Costa de não ser “capaz de promover as reformas estruturais para resolver os problemas graves que o país tem”, nem de “resolver aquilo que são problemas mais conjunturais, mas que afetam o dia a dia dos portugueses de forma muito significativa”.

Entre as áreas que identificou como precisando de reformas estruturais, o líder parlamentar do PSD abordou “a competitividade da economia”, sublinhando a necessidade de se “atacar aquilo que são os estrangulamentos da falta de crescimento económico e da baixa produtividade da economia portuguesa”.

Miranda Sarmento destacou ainda a “questão do ordenamento do território” e da descentralização, mas também a “questão demográfica, com o envelhecimento da população e com a redução da população total e ativa” e a “questão da educação e das competências”.

“Todos estes problemas que são estruturais e condicionam a capacidade do país – por um lado, crescimento económico e, com isso, gerar mais riqueza e pagar melhores salários; e, por outro, gerar melhores recursos para, com uma melhor gestão pública, ter melhores serviços – são as duas grandes questões que se colocam neste momento”, afirmou.

Perante estes “problemas estruturais”, que implicam “políticas de médio e longo prazo que sejam estáveis”, Miranda Sarmento apelou a que o Governo e o Partido Socialista dialoguem com os restantes partidos, e designadamente com “o maior partido da oposição”.

“É importante que existam consensos no país – para lá até dos agentes políticos – sobre as grandes reformas que temos de fazer, para que possamos evitar que esta década e até a próxima sejam uma repetição das últimas duas, de estagnação económica, baixos salários e rendimentos, de muitos jovens a emigrar e de uma acentuada degradação do estado do país e do estado dos serviços públicos”, sublinhou.

O líder parlamentar do PSD considerou, contudo, que essa vontade de diálogo por parte do executivo “tem sido pouco demonstrada”, afirmando que, mesmo quando o PS governava em minoria, “ela foi sempre muito reduzida” e, nestes primeiros meses de maioria absoluta, “foi praticamente inexistente”.

Chega considera que país está “no caos”

O líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, defendeu que o país está numa “situação extremamente difícil”, acusando o Governo de ser “frágil e fraco” e de “não precaver” situações como os incêndios, “o caos na saúde” ou nos aeroportos.

Em declarações à agência Lusa no âmbito do debate sobre o Estado da Nação – que decorre esta quarta-feira na Assembleia da República –, Pedro Pinto considerou que o país está atualmente “no caos”.

“É um país que está a viver uma situação extremamente difícil, uma situação que está no limite. Isto dos incêndios é quase catastrófico (…), o país está literalmente a arder, de norte a sul do país há incêndios em todo o lado, e isto revela apenas que o Governo não precaveu esta situação”, afirmou.

O líder do Chega acusou o Governo de falta de prevenção não só nos incêndios, mas também na saúde ou na gestão dos aeroportos, recordando que o primeiro-ministro, António Costa, “não entrou em função há três meses atrás”.

Apelando a que se “retirem responsabilidades políticas” da atual situação, Pedro Pinto considerou que o balanço dos primeiros 100 dias do Governo – que se assinalaram em 08 de julho – é “muito, muito negativo” e “deixa Portugal em muito perigo”.

Em “100 dias, deixaram o país num caos. Eu acho que nunca houve um Governo que, tão rapidamente, deixasse um país no caos como este deixou, e isto revela-se porque é um Governo que nós percebemos que é um Governo fraco: frágil e fraco”, criticou.

IL alerta para “situação preocupante”, com Governo que “prefere fazer remendos”

O líder da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, considerou que o estado da nação é “preocupante”, acusando o Governo de não “antecipar, planear e resolver” os problemas e de ter “desistido de fazer reformas”, preferindo “fazer remendos”.

“O estado da nação, em Portugal, com o grau de estatismo que temos tido, confunde-se com o estado do Estado (…) e, quando se olha para o estado do Estado, eu acho que tem de se confessar que ele é preocupante”, afirmou João Cotrim de Figueiredo em declarações à agência Lusa, no âmbito do debate sobre o Estado da Nação, agendado para quarta-feira na Assembleia da República.

Para Cotrim de Figueiredo, “há demasiado tempo” que o Governo “não antecipa os problemas, não planeia a forma de resolver os problemas e acaba por não resolver os problemas”: “Um Governo que não antecipa, não planeia a não resolve, é um Governo que põe o Estado numa situação preocupante”, sustentou.

O líder da Iniciativa Liberal sublinhou que, nos serviços públicos – e, particularmente, em áreas como a saúde, a educação, os transportes ou a resposta aos incêndios –, se assiste “a uma degradação exatamente porque não se antecipa, não se planeia, não se resolve”.

Cotrim de Figueiredo deixou ainda críticas à execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), alertando para situações como a “do programa de recapitalização estratégica” – “com mais de metade dos fundos a irem para uma única empresa com relações à comunicação social” – ou das Agendas Mobilizadoras, compostas por “centenas de milhões de euros”, mas “cuja verdadeira utilidade estratégica para o país não se conhece bem”.

PCP acusa Governo de não agir

A líder parlamentar do PCP defendeu que a atual situação nacional é “marcada pelo agravamento das condições de vida dos trabalhadores e do povo”, acusando o Governo de recusar resolver os problemas e favorecer os “interesses dos grupos económicos”.

“A situação nacional no nosso país está marcada pelo agravamento das condições de vida dos trabalhadores e do povo, pela perda de poder de compra. A taxa de inflação continua a aumentar de forma galopante, (…) os preços de bens essenciais continuam a subir, os salários e as pensões dão para cada vez menos”, afirmou Paula Santos em declarações à agência Lusa no âmbito do debate sobre o Estado da Nação, que decorre esta quarta-feira na Assembleia da República.

Perante essa “erosão” dos rendimentos, a líder parlamentar do PCP defendeu que são necessárias “medidas firmes”, seja “pela valorização dos salários e das pensões” ou através de “uma intervenção no controlo e fixação de preços”, designadamente no que se refere aos “bens alimentares, combustíveis, eletricidade e gás”.

“O Governo tem sistematicamente recusado estas propostas. Por isso, aquilo que caracteriza estes primeiros dias de ação por parte do Governo é, por um lado, a recusa da resolução dos problemas que afetam os trabalhadores e o nosso povo e, por outro lado, uma opção política que vai ao encontro daquilo que são os interesses dos grupos económicos”, considerou.

Para Paula Santos, “é incompreensível, é inaceitável que, no momento em que os lucros dos grupos económicos – em particular da Galp, da EDP, da grande distribuição – continuam a aumentar, os trabalhadores e o povo tenham cada vez menos”.

“Esta é uma realidade que não pode ser aceite e é uma realidade que exige, por parte do Governo, de facto essa intervenção, aspeto que (…) tem tido a recusa por parte do Governo do PS, o que os responsabiliza diretamente por este agravamento das condições de vida”, considerou.

A líder parlamentar do PCP criticou ainda a gestão dos "serviços públicos, e em particular do Serviço Nacional de Saúde”, reiterando reivindicações de longa data do PCP, como a “implementação do regime de dedicação exclusiva” ou o “alargamento de incentivos para a fixação de profissionais de saúde em zonas carenciadas”.

BE critica Governo por “empurrar com a barriga” soluções para “problemas estruturais do país”

O líder parlamentar do Bloco de Esquerda acusou o Governo de “empurrar com a barriga” as soluções para os “problemas estruturais do país”, considerando que “uma pequena elite está a beneficiar”, enquanto o povo sofre com esta governação.

“O estado da nação pode ser, em parte, respondido pelo estado da governação e, para o Governo, parece que o lema é: ‘o país segue dentro de momentos’”, criticou Pedro Filipe Soares em declarações à agência Lusa, no âmbito do debate sobre o Estado da Nação, que decorre esta quarta-feira na Assembleia da República.

Segundo o líder parlamentar do Bloco de Esquerda (BE), “há problemas estruturais que estão hoje a afetar a vida das pessoas que deveriam ter sido acautelados, prevenidos e, de certa forma, até dirimidos, e o Governo tem-se escudado sempre quando chega o momento de tomar decisões”.

Após o BE ter sido um dos principais parceiros da ‘geringonça’ – até votar contra as propostas de Orçamento do Estado em 2020 e 2021 –, Pedro Filipe Soares frisou que, comparando esse período com o da atual maioria absoluta, “o Governo não mudou, piorou”.

“Se já antes não ouvia a oposição e, quando o BE tinha alguma capacidade de influência, [o Governo] rejeitava essa capacidade (…), agora ainda está pior. A maioria absoluta funciona sempre como um enorme tampão nos ouvidos dos governantes”, sublinhou.

Pedro Filipe Soares destacou a necessidade de uma resposta para o “aumento do custo de vida, quer pela parte dos salários, quer pela parte do controlo de preços”, apelando ainda a que se “garanta que não há abusos que prejudiquem ainda mais as pessoas neste momento de crise”.

“Nós olhamos para os lucros da Galp, da EDP, para os lucros do Pingo Doce, do Continente, e nós percebemos que estes lucros aumentam à medida que a crise se agiganta no nosso país, e eles fazem parte daqueles que estão a lucrar com a desgraça alheia”, indicou.

No entanto, o líder parlamentar do BE reiterou que o “Governo recusa fazer qualquer coisa” sobre estes assuntos, preferindo “empurrar com a barriga todas as soluções para os problemas”.

“Vemos, portanto, um Governo que, sobre os problemas estruturais do país – as alterações climáticas, o aumento do custo de vida, a inflação – não toma medidas, deixa que esses problemas se avolumem, se agigantem, na expectativa que a realidade os resolva por obra e graça do funcionamento normal da vida”, frisou.

PAN e Livre criticam “ausência de reflexão profunda” e de visão sobre reformas estruturais

O PAN considerou que há uma “ausência de reflexão profunda sobre as reformas estruturais” do país, com o Livre a criticar também a falta de visão e de “sentido de urgência” da classe política portuguesa.

“É com preocupação que verificamos que há uma ausência de reflexão mais aprofundada sobre as reformas estruturais que o país precisa de fazer”, afirmou Inês de Sousa Real em declarações à agência Lusa no âmbito do debate sobre o Estado da Nação, que decorre na quarta-feira na Assembleia da República.

A deputada única do PAN sublinhou que esperava “mais arrojo, mais capacidade de decisão e de ação” da parte do Governo em áreas “como o acesso à habitação”, o emprego, a crise climática, ou a “crise socioeconómica provocada pela pandemia e que deixou o Serviço Nacional de Saúde (SNS) numa situação muito difícil”.

“Sabemos que vivemos tempos muito complexos com a guerra na Ucrânia (…), mas sabemos que isto não exime os Estados-membros [da União Europeia], em particular Portugal, das suas responsabilidades quer sociais, quer económicas, mas acima de tudo na transição que tem que existir do ponto de vista energético e na proteção das populações e da natureza”, vincou.

Inês de Sousa Real destacou a habitação, o clima, o combate à precariedade, a saúde, a violência doméstica, a proteção animal e a execução dos fundos comunitários como alguns dos temas que devem ser prioritários e que geram atualmente maior preocupação.

“Há vários desafios estratégicos que temos por alcançar, mas o debate continua por não ser feito, as opções continuam a ser tomadas apenas entre PS e PSD, deixando à margem todos os restantes partidos e (…), ou somos de facto todos ouvidos, ou dificilmente vamos conseguir encontrar os consensos necessários”, sublinhou.

Inês de Sousa Real apelou assim a que “o exercício que foi feito no Orçamento do Estado” para 2022 – em que o PAN conseguiu incluir 35 propostas – seja “feito ao longo de todo ano e não apenas em determinados momentos, quando o Governo quase que procura estar a passar a responsabilidade para outras forças políticas”.

Também em declarações à agência Lusa no âmbito do debate sobre o Estado da Nação, o deputado único do Livre, Rui Tavares, considerou que “Portugal tem uma década para se reinventar”, criticando também a falta de visão e de “sentido de urgência” da classe política portuguesa.

Rui Tavares relembrou que foi recentemente dado à Ucrânia “o estatuto formal de candidato à União Europeia”, o que “torna bastante provável que haja um alargamento na próxima década”.

“Com a entrada desses países na União Europeia (UE), nós teremos a maior convergência com a média da UE talvez de sempre. (…) Em termos de fundos europeus, isso poderá significar que passamos a dizer ‘estes são provavelmente os últimos fundos europeus’, para ter a certeza de que serão mesmo, nesta dimensão, os últimos”, sublinhou.

Rui Tavares defendeu assim “Portugal tem uma década para se reinventar”, sendo esta “muito provavelmente a última oportunidade” que o país tem para “dar o pulo” e ser “uma economia e uma sociedade e vanguarda na UE”.

“A pergunta que se devolve é se esse sentido de urgência se sente nos nossos maiores partidos, se sente no Governo do nosso país, se sente nos órgãos de soberania? Francamente, acho que é evidente que não se sente”, criticou Rui Tavares.