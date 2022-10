Chega, PCP, BE, PAN e Livre apoiam fecho de “portas giratórias” entre justiça e política. PS, PSD e IL não se pronunciam

Limitar a circulação de juízes entre a justiça e a política, fechando assim as chamadas “portas giratórias”, é uma proposta vista com bons olhos por Chega, PCP, Bloco de Esquerda (BE), PAN e Livre. Igualmente contactados pelo Expresso, PS, PSD e Iniciativa Liberal (IL) não se pronunciaram. Em causa está a criação de um grupo de trabalho para propor alterações ao Estatuto dos Magistrados Judiciais, que foi aprovada, por unanimidade, pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM) e poderá impedir o regresso aos tribunais de juízes que tenham exercido funções políticas.

