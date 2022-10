“O resto, tanto quanto sei, foi para o lixo”: arquivos dos jornais salvos in extremis e com desfalques

O arquivo fotográfico de “O Independente” foi doado, este ano, ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo, depois de 16 anos de espera num armazém da Fundimo, um fundo imobiliário pertencente à Caixa Geral de Depósitos e que era proprietário do edifício onde o histórico jornal funcionava. O longo processo de liquidação da empresa que ficou com “O Independente” só terminou há poucos meses. E, no final, só resta do arquivo do jornal o seu espólio fotográfico.

“O resto, tanto quanto sei, foi para o lixo”, diz Manuela Rainho, a antiga arquivista do jornal. E esse ‘resto’, só por si, era muito. Incluía documentação vária, cópias do jornal e as pastas de recortes e artigos diversos, organizados por temas e que serviam de base para o trabalho jornalístico. O administrador judicial responsável pela liquidação da empresa confirmou ao Expresso que só recentemente o que restava do espólio de “O Independente foi transferido para as instalações da Torre do Tombo. “A comissão liquidatária ainda pôs a leilão esse arquivo fotográfico, mas a verba oferecida foi tão baixa que não atingiu sequer a base de licitação. E, assim, optou-se pela doação”, disse.