Sondagem JN/DN/TSF: quase metade dos portugueses considera que resposta do Governo à crise é negativa

Mais de 40% dos portugueses avaliam a resposta do Governo para atenuar os efeitos da crise consequentes da guerra como negativa. De acordo com os dados da sondagem da Aximage para o “Jornal de Notícias”, o “Diário de Notícias” e a “TSF”, há menos portugueses em julho (44%) do que havia em junho (46%) a achar a resposta do Governo negativa.

A mais recente sondagem revela que só há dois segmentos da população em que o saldo é positivo, isto é, onde há mais avaliações positivas do que negativas. Nos eleitores com mais de 65 anos (dois pontos) e nos eleitores socialistas (sete pontos). Já no lado oposto - no qual o saldo é negativo - destacam-se os habitantes do Norte, as mulheres, os jovens e os eleitores do Chega e da Iniciativa Liberal.

Quanto ao impacto da guerra, apenas um em cada dez portugueses diz não ter sentido. Os que habitam em Lisboa (14%) e os jovens entre os 18 e 34 anos (17%) são os que menos dizem ter sentido. Os portugueses que afirmam notar os efeitos da guerra realçam a diminuição do poder de compra (65%).

A sondagem da Aximage recolheu 810 entrevistas entre os dias 5 e 10 de julho de 2022. A margem de erro é de 3,45%.