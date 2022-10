Eutanásia: Recusados pedidos de entidades para voltarem a ser ouvidas no Parlamento

O Parlamento recusou o pedido apresentado pela Federação Portuguesa pela Vida (FPV) para voltar a ser ouvida no âmbito do processo legislativo da eutanásia. A decisão foi tomada esta quinta-feira na 1.ª comissão parlamentar, que considerou que o grupo de trabalho liderado pela socialista Maria Antónia Almeida Santos – que será responsável pelo texto final do diploma da morte medicamente assistida – tem o poder deliberativo para recusar audições presenciais a entidades já ouvidas no âmbito do processo.

