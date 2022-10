Costa no Governo até ao fim? “Conheço-o desde os 19 anos. O que ele disse é para levar a sério”, confia Marcelo

A duração média de cada podcast da série “Deixar o Mundo Melhor” tem sido de 30/40 minutos. A conversa com Marcelo Rebelo de Sousa acabou, no entanto, por se prolongar durante quase duas horas. Os ouvintes dirão se foi demasiado longa. Eu pensei — e penso — que não. Consegui que Marcelo falasse abertamente de aspetos da sua vida pessoal e política que raramente terá abordado — tudo ou quase tudo sob o manto de um providencialismo que, para mim, foi novidade. Porque a entrevista é relevante e dura 109 minutos, foi dividida em três podcasts e teve a honra de uma transcrição, no Primeiro Caderno do Expresso, mais extensa do que a habitual página na Revista.

