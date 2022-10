Costa avisa que alargamento da UE pode ditar fim dos fundos: PT2030 será "última oportunidade"

António Costa foi ao Fundão e levou uma boa parte do Governo consigo para a assinatura do Acordo de Parceria dos fundos do PT2030 e por entre apelos a que haja "motivação" para a execução dos fundos, puxando pelo papel dos autarcas em terra social-democrata, deixou um aviso: "Não devemos ignorar": esta pode ser a "última oportunidade" que o país tem para executar um pacote de fundos desta dimensão.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler