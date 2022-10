Arquivo do Diário de Notícias declarado tesouro nacional

O Conselho de Ministros decidiu, esta quinta-feira, classificar como "tesouro nacional" todo o arquivo do Diário de Notícias, que inclui todo o material publicado, documentação, fotografias e ilustrações que constituem património do jornal entre 1864 e 2003. É o final de um longo processo que preserva um espólio que pertenceu à Global Media, a antiga proprietária do jornal. O grupo continua a ter o mesmo nome, mas mudou de proprietário.

