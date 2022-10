PS mantém abertura para negociar alterações aos debates parlamentares, mas não descarta aprovar artigos sozinho

O PS garante que tem “disponibilidade completa” para encontrar “soluções consensuais” no âmbito da revisão do Regimento da Assembleia da República, mas não descartou a possibilidade de aprovar sozinho artigos que não tenham a aprovação da oposição.

“O Partido Socialista gostava de reiterar a disponibilidade completa que mantém para encontrar soluções consensuais em matéria de Regimento da Assembleia da República”, afirmou Pedro Delgado Alves em declarações aos jornalistas no parlamento, pouco depois de o PSD ter apelado a que os socialistas não aprovem alterações ao Regimento sem procurar consensos com os restantes partidos.

O deputado socialista frisou que essa abertura é “especialmente importante num contexto em que há maioria absoluta” e defendeu que o PS tem sempre “revelado abertura” no âmbito das negociações de alteração ao Regimento, dando o exemplo do “reforço dos poderes de solicitação potestativa de membros do Governo” ou da “quantidade de alguns dos debates que se realizam”.

Pedro Delgado Alves deixou, no entanto, críticas ao PSD, salientando que, para se chegar a acordos, é preciso existir “um interlocutor fiável e que esteja disponível para esses consensos”.

“É um bocadinho difícil fazer uma discussão regimental quando as pessoas com quem procuramos estabelecer as pontes e os consensos vão mudando as ideias consoante os dias da semana também vão mudando”, criticou.

Questionado se, caso o PS ficar isolado em propostas de alteração regimental que não tenham o acordo dos restantes partidos, irá utilizar a sua maioria absoluta para as aprovar, Pedro Delgado Alves sublinhou que essa seria uma “solução de último recurso”.

“Há muitas matérias em termos de Regimento em que nem se trata de ser A ou B, de termos de optar pela proposta que temos no nosso projeto, ou de ter de ser a proposta dos outros. É possível construir soluções intermédias, a meio da ponte”, sublinhou.

No entanto, Pedro Delgado Alves reconheceu que “há coisas” em que o PS poderá “ficar isolado”, frisando que “isso faz parte da democracia” e “é da natureza da formação e da constelação parlamentar de cada momento que, quem tem uma maioria, a exerça quando está a implementar o seu programa”.

“Não se pode esperar que o facto de haver uma maioria absoluta de um partido único signifique que as regras da democracia deixem de funcionar. Não foi por sorte e por ter ganho o euromilhões que o Partido Socialista tem uma maioria absoluta. Ela resulta do voto que lhe foi dado pelos portugueses nas eleições de janeiro”, referiu.

O deputado socialista sublinhou assim que, caso o PS fique ‘isolado’ no apoio a determinada alteração ao Regimento, isso ocorrerá “dentro do quadro da democracia a funcionar”, contrapondo que, se um dia “a maioria for outra”, os socialistas irão encarar “com a mesma naturalidade que o inverso possa acontecer”.

“Mas vamos fazer o esforço para que sejam a exceção as situações em que o PS fica a votar sozinho, ou em que não consegue um compromisso a meio caminho, ou a três quartos do caminho, ou a um quarto do caminho com as outras forças políticas”, indicou.

Os deputados do PSD Hugo Carneiro e Duarte Pacheco apelaram hoje a que o PS procure "um acordo alargado" sobre a revisão do Regimento da Assembleia da República e não utilize a sua maioria absoluta para o rever sozinho, alegando que isso seria contrário à prática parlamentar do passado.

Questionados se há algum sinal de que o PS tenciona impor alterações ao Regimento não consensualizadas com o PSD, Hugo Carneiro respondeu que, para já, não têm "nenhuma indicação nesse sentido", enquanto Duarte Pacheco acrescentou: "O que estamos hoje também aqui a fazer é um apelo para que isso não aconteça".

Pedro Delgado Alves reagiu à alegação de que a aprovação de alterações regimentais sem consenso partidário não é habitual, contrapondo que “a alteração do Regimento tem vários antecedentes em que um partido as aprova sozinho”.

O deputado socialista sublinhou que, na atual situação, o PS, com maioria absoluta, está a apresentar “uma proposta que duplica” o número de debates com os ministros e com o primeiro-ministro.

“Não se consegue chegar aos píncaros das satisfações de todas as pessoas, mas achar que não há aqui um progresso no que diz respeito ao escrutínio parlamentar também não me parece equilibrado. Mas, enfim, estamos disponíveis para o escrutínio de ficar incapazes de convencer os outros”, sublinhou.