Liberais acusam Matos Fernandes de violar a lei por aceitar cargo de consultor

A Inicaitiva Liberal (IL) vai apresentar um requerimento à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados para que se pronuncie sobre o facto de o agora deputado Matos Fernandes, ex-ministro do Ambiente e da Energia, ir colaborar com a Abreu Advogados.

Num comunicado em que anuncia este requerimento, os libderais consideram que o ex-ministro "viola de forma inequívoca" a lei que regula as incompatibilidades dos titulares e ex-titulares de cargos políticos.

"Matos Fernandes vai trabalhar como consultor do Instituto do Conhecimento, um instituto de formação de "conhecimento jurídico" da Abreu Advogados na área do Direito. O ex-governante será senior advisor para as áreas da Energia e Ambiente, áreas que tutelou até ao início deste ano", lê-se no comunicado da Il, que diz ter tido conhecimento deste cargo pela comunicação social.

"A Iniciativa Liberal considera que a assunção destas funções viola de forma inequívoca a Lei n.º 52/2019, de 31 de Julho, que estabelece o Regime do Exercício de Funções por Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos. No artigo 10.º, a lei estipula que “Os titulares de cargos políticos de natureza executiva não podem exercer, pelo período de três anos contado a partir da data da cessação do respetivo mandato, funções em empresas privadas que prossigam atividades no setor por eles diretamente tutelado e que, no período daquele mandato, tenham sido objeto de operações de privatização, tenham beneficiado de incentivos financeiros ou de sistemas de incentivos e benefícios fiscais de natureza contratual, ou relativamente às quais se tenha verificado uma intervenção direta do titular de cargo político”", continua o comunicado dos liberais.

Sendo assim, pedem que seja a comissão parlamentar olhe para este caso. "Atendendo a que a Abreu Advogados tem clientes que operam nos setores da Energia e do Ambiente, e que poderão ter sido impactados por decisões tomadas pelo agora ex-ministro, importa esclarecer se as incompatibilidades acima referidas apenas se aplicam a funções exercidas diretamente ou se abrangem também as prestações de serviços que indiretamente tenham idêntico potencial de conflito de interesses", justificam.