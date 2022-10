30 deputados não votaram no novo líder parlamentar do PSD

Joaquim Miranda Sarmento foi eleito esta quarta-feira líder parlamentar do PSD, mas 30 dos 76 deputados que votaram escolheram não dar assentimento ao nome escolhido por Luís Montenegro para presidente da bancada. O novo líder dos deputados sociais-democratas obteve 46 votos a favor, 20 brancos e 10 nulos. Só Rui Rio, o ex-presidente do PSD, não foi votar.

Ou seja, Miranda Sarmento foi eleito com 60% dos votos, muito longe da quase unanimidade de Paulo Mota Pinto. Em abril, Mota Pinto conseguiu uma larguíssima maioria: teve 71 votos em 75 votantes, a que corresponde uma votação com 92% de apoio, tendo havido dois votos nulos e dois brancos, além de dois deputados que não votaram.

A eleição de Miranda Sarmento é vista como o primeiro teste à liderança de Montenegro num grupo parlamentar escolhido por Rio e de que o novo presidente social-democrata não faz parte como deputado.

Após a divulgação dos resultados, numa curta conferência de imprensa, o novo líder parlamentar agradeceu aos colegas de bancada e reforçou que o grupo parlamentar social-democrata é “um pilar essencial na dupla missão que o PSD tem: por um lado, ser oposição, estar vigilante nas falhas e nas omissões que o Governo tem e, por outro lado, e mais importante, ajudar o PSD a ser a alternativa de que o país precisa”.

Miranda Sarmento escusou-se a fazer comparações com eleições anteriores. “Não creio que seja útil fazermos comparações”, disse, adiantando que o que o preocupa “em todos os lugares” por onde tem passado – nos planos académico, profissional e político, enquanto presidente do Conselho Estratégico Nacional – é “sempre” a “avaliação” que os seus pares fazem “à saída, não à entrada”. “Não há comparações porque as circunstâncias são naturalmente diferentes. Estou satisfeito com a votação, com a confiança. E conto com todos os deputados do PSD – somos 77, incluindo eu próprio – para estas duas missões”, insistiu.

Também afirmou não se sentir “minimamente fragilizado” por não ter tido a confiança de 30 deputados. “Pelo contrário, sinto-me bastante comprometido com esta missão. Sinto-me bastante entusiasmado com os desafios que o PSD tem pela frente para que os 77 deputados do PSD sejam um pilar essencial a ajudar o partido a resolver os problemas do país”, rematou.