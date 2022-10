Contas certas ficam fora das prioridades de Montenegro

No palco do Congresso do Porto, já como presidente do PSD em efetividade de funções, Luís Montenegro respondeu aos últimos sete anos de governação socialista com sete prioridades orientadoras da sua ação (ver caixa). Para o sucessor de Rui Rio, foram “sete anos de empobrecimento, de aversão às transformações estruturais e de ligeireza governativa”. Montenegro fez, logo no domingo, marcação cerrada a António Costa, rompendo com uma oposição que em vários momentos se traduziu mais em cooperação, cuja necessidade o próprio Rio sublinhava. Mas de fora das sete prioridades ficou o controlo do défice e da dívida, o que suscita a dúvida sobre se o PSD de Montenegro estará menos preocupado em ser o partido das contas certas.

O deputado social-democrata Duarte Pacheco relativiza, recorrendo a uma metáfora com o corpo humano. “Nós queremos sempre ter um corpo saudável. Se tivermos um problema num pé, não quer dizer que, pelo facto de estarmos a tratar o pé, desprezemos o resto do corpo. Significa que aquilo, naquele momento, é o que está a doer”, diz ao Expresso.