Pedro Siza Vieira vai ser comentador na TSF

Pedro Adão e Silva saiu porque foi para o Governo. Pedro Siza Vieira entra porque saiu do Governo. É assim a troca de comentadores no programa Bloco Central da TSF. O ex-ministro de Estado e da Economia vai substituir o novo ministro da Cultura num programa de comentário político que já tem 15 anos.

A substituição de Adão e Silva por Siza Vieira foi divulgada esta segunda-feira pela TSF. No sábado, o Expresso tinha contactado o ex-ministro sobre essa possibilidade, mas Siza Vieira respondeu que não tinha "qualquer informação sobre isso".

O outro comentador residente do Bloco Central é Pedro Marques Lopes, também comentador do programa Eixo do Mal, da SIC.

Siza Vieira, de 57 anos, entrou para o Governo em 2017 como ministro Adjunto, quando Eduardo Cabrita, que estava nesse lugar, foi para ministro da Administração Interna em substituição de Constança Urbano de Sousa. No ano seguinte passou a acumular também a pasta da Economia, com a saída de Manuel Caldeira Cabral. No Governo seguinte, saído das eleições de 2019, passou a número dois do Governo como ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.

No novo Governo formado depois da maioria absoluta de 30 de janeiro Pedro Siza Vieira acabou por não entrar devido a divergências com o primeiro-ministro.

Coincidentemente, Alexandra Leitão, que também não continuou a ser ministra, apesar de ter manifestado disponibilidade para isso, substituiu Ana Catarina Mendes, que foi para ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, no programa Princípio de Incerteza, na TVI. Dois ex-ministros a substituirem dois novos ministros no comentário.