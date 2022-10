Descongelamento de promoções acelerou a nomeação de Gouveia e Melo

A tomada de posse pós-natalícia em Belém foi fria e rápida, sinal não só do agravamento da pandemia mas também de agastamento do Presidente da República com a pressa do Governo numa nomeação que Marcelo Rebelo de Sousa travou em fim de setembro. Mas Henrique Gouveia e Melo, promovido a almirante e ao comando da Marinha esta segunda-feira, não aceitaria ficar no limbo à espera do ano novo (ou de um novo Governo) para ser nomeado chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), até porque isso o obrigava a herdar uma estrutura de comando escolhida pelo seu antecessor, o almirante Mendes Calado — que se despediu dizendo ter saído de funções “não por vontade própria” e que faltou à posse do sucessor, como forma de mostrar desagrado.

O despacho do Governo a desbloquear seis mil promoções nos três ramos das Forças Armadas foi determinante para acelerar o processo de exoneração de Mendes Calado e a nomeação de Gouveia e Melo — que representam duas linhas divergentes no topo da Marinha e que escolheriam nomes diferentes para os cargos de maior responsabilidade. A decisão de avançar com as promoções (desde a troika que é em dezembro para poupar dinheiro de retroativos) foi publicada três dias antes de o Conselho de Ministros ter indicado o nome de Gouveia e Melo para CEMA, permitindo aos chefes dos ramos avançar com os nomes dos novos oficiais-generais para a cadeia de comando. Para já, o novo chefe da Marinha tem pelo menos três lugares de vice-almirantes por preencher, desde que o vice-CEMA queira continuar (o vice-almirante Novo Palma votou no Conselho do Almirantado contra a exoneração de Mendes Calado, assim como o chefe da Casa Militar de Belém, vice-almirante Sousa Pereira), uma vez que várias fontes militares o apontam como pouco compatível com o ex-coordenador da task force da vacinação. Outro nome que espera confirmação, mas que deverá manter-se, é o do contra-almirante Nobre de Sousa, que o ex-CEMA apresentou há mais de um mês ao ministro para comandante naval depois da primeira proposta ter chumbado.