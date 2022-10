As perguntas para 2022. Quem governa, que fatores trazem instabilidade? Que poder terá Marcelo? Estas e mais 17 dúvidas sobre o ano político

A campanha será curta, mas arranca intensa com os 30 duelos televisivos agendados — seriam 36, mas o PCP recusou participar nos que tinha marcados para televisões por cabo, alegando ficar em desvantagem. Mesmo assim, serão duas semanas de debates quentes, como os que oporão Rui Rio e Ventura (virá o não definitivo a uma coligação de toda a direita?), mas também Costa a Jerónimo e Catarina (a ‘geringonça’ é recuperável?, haverá novas linhas vermelhas mais recuadas?). Mas os olhos dos portugueses estarão postos, mais do que nunca, no confronto entre os líderes do PS e do PSD. Neste debate, marcado para 13 de janeiro, há uma incógnita decisiva: se, no final daquela hora, ficam mais pontes abertas ou portas fechadas para o pós-30 de janeiro. E os cenários pós-eleitorais ficam todos esclarecidos ou permanece algum tabu para os dias após as legislativas?

A abstenção é sempre tema para um dia só, mas neste caso pode ser mais do que isso. Em primeiro lugar porque, tudo o indica, Portugal estará ainda numa zona de risco pandémico — e as regras da votação antecipada podem não ser tão generosas como foram nas presiden­ciais de janeiro, quando o país estava no pico da terceira vaga. Segundo porque a abstenção poderá mexer decisivamente nos resultados: consoante os eleitores que menos se mobilizem sejam mais de esquerda ou de direita, isso pode mexer com o vencedor da noite e com as maiorias pós-eleitorais. O PS tem isso bem presente: repetir-se-á o que aconteceu em Lisboa nas autárquicas?