Sem discursos, sem passou-bem, sem Costa, sem o antecessor: Gouveia e Melo já é chefe da Armada

Empossado por Marcelo Rebelo de Sousa, Henrique Gouveia e Melo é oficialmente o novo Chefe de Estado-Maior da Armada (CEMA). A cerimónia de tomada de posse aconteceu há minutos, e foram poucos: antecipada e restrita, a assinatura, no Palácio de Belém, do compromisso de honra de Gouveia e Melo fez-se sem discursos, ligeiramente antes da hora marcada (15h) e com ausências notadas.

A principal foi a do Almirante Mendes Calado, antecessor de Gouveia e Melo, que disse há dias ter saído a contragosto do cargo. António Costa também não esteve presente. A representar o Governo estava João Gomes Cravinho, ministro da Defesa, que esteve no centro do folhetim da substituição do CEMA — há dois meses, Marcelo veio a público desautorizar o ministro, travando a saída de Mendes Calado em setembro.

Em Belém, estiveram ainda o Almirante Silva Ribeiro, Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), e alguns representantes dos três ramos das Forças Armadas. A situação pandémica no país foi a justificação dada para que a tomada de posse fosse curta e restrita a poucos convidados.

tiago miranda

Depois de lido, o documento da posse de Gouveia e Melo, que passa também de vice-Almirante a Almirante, foi assinado por Marcelo Rebelo de Sousa, que dirigiu ao novo CEMA algumas palavras, não audíveis e sem cumprimentos. Seguiu-se Ferro Rodrigues, esticando o punho para um cumprimento a Gouveia e Melo. E a cerimónia terminou.

Chegar a chefe da Armada era um sonho antigo, e não escondido, de Gouveia e Melo, que o lembrou na entrevista concedida ao Expresso na edição do passado fim de semana. “Confirmo que é um objetivo importante para mim, caso seja esse o entendimento superior.” E deixando como objetivo que “a Marinha seja um dos catalisadores de um novo posicionamento de Portugal para o mar no século XXI”.

Sobre a polémica da substituição de Mendes Calado, chutou para canto. “O processo de exoneração exige um conjunto de passos” e, nesses passos, o Presidente da República, que é também comandante supremo das Forças Armadas, não tem de ser o primeiro a saber. Mais à frente, Gouveia e Melo admitiu, porém, que, “em termos políticos, naturalmente, as coisas não são assim”.

Apesar da unanimidade com que Gouveia e Melo tem sido aplaudido depois de ter liderado a task-force de vacinação em Portugal entre 3 de fevereiro e 28 de setembro, o momento da chegada a chefe da Armada não é pacífico, situação para a qual contribuíram há dias as palavras de Mendes Calado.

Num vídeo publicado no Facebook oficial da Marinha, o ex-CEMA lembrou a “honra” de ter exercido o cargo, mas frisou a saída forçada. “Deixo a Marinha não por vontade própria, pois os que me conhecem não entenderiam que abandonasse o leme da nossa Marinha depois de tanto resistir ao temporal que nos assolou nos últimos tempos”, afirmou.

De acordo com o CEMA exonerado, “mares agitados exigem mão firme no leme”, garantindo que foi o que procurou “fazer até ao último momento”.

Este domingo, Marques Mendes engrossou o tom das críticas no comentário de domingo na SIC. “A atitude do Governo é lamentável, é uma iniciativa péssima”, qualificou o comentador, para quem Mendes Calado foi “quase foi atirado pela janela fora”. A popularidade de Gouveia e Melo, trazida pela projeção mediática que a vacinação teve no país, pode estar a ser “aproveitada” pelo Governo, em vésperas de eleições, criticou Marques Mendes.

O primeiro-ministro justificou-se no final da semana, desdramatizando a saída de Mendes Calado a um mês das eleições e garantindo que “havia um entendimento de uma saída antes do termo do mandato”. Além disso, “neste momento em que temos novas leis orgânicas a entrar em vigor, em breve, pareceu ao Governo, e o Presidente da República concordou, que era altura de proceder a esta alteração”, declarou António Costa à CNN Portugal.