“Rio vai ter de escolher se quer Costa ou Ventura como ministro da Justiça”, diz líder do Chega

André Ventura, reeleito em novembro como presidente do Chega, encosta o líder social-democrata a uma parede de direita e diz que este “vai ter de tomar uma decisão” após as eleições legislativas: “Aceito governar com este Chega ou prefiro ir para a cama com António Costa”.

Apesar de Rio afastar a hipótese de uma coligação com o Chega, Ventura frisa, em entrevista ao jornal "Público" e à Rádio Renascença, que já viu “muitos irrevogáveis no PSD e no CDS”.

Assim, sentencia, “Rio vai ter de escolher se quer ter como ministro da Justiça António Costa ou André Ventura”, garantindo que vai manter o mesmo discurso, até porque o partido não lhe pediu mais moderação nos dois congressos.

Ventura olha para as intenções de voto e conclui: “As sondagens hoje dizem que o PS deve vencer as eleições. O PSD vai estar a seguir e o Chega vai ser a terceira força política”. Isto, acrescenta o presidente do Chega, “significa que se, por acaso, o PSD, Iniciativa Liberal e CDS formarem uma maioria de direita, Rio vai ter de tomar uma decisão: ou quer, ou não quer” o Chega.

“Se disserem ‘Eu não aceito e prefiro governar com o Partido Socialista, significa que o PSD optou por ser um PS 2, prefere ser a muleta do PS do que governar à direita”, considera Ventura.