PAN fixa objetivo: aumentar a representação parlamentar e “ganhar novas geografias”

A porta-voz do PAN e cabeça de lista por Lisboa, Inês de Sousa Real, insiste que o objetivo mínimo do partido será resgatar o lugar perdido no Parlamento, mas manifesta-se confiante de que conseguirá aumentar a representação parlamentar a 30 de janeiro.

"O PAN concorre este ano, mais uma vez, a todos os círculos eleitorais do país. Não só em Lisboa, como nos demais distritos esperamos aumentar a nossa representação, ganhar novas geografias, e garantir o aumento de representação também aqui no distrito de Lisboa", afirmou Inês de Sousa Real, em declarações à RTP3.

A porta-voz do PAN falava à saída do Palácio da Justiça, antes de entregar a lista candidata do partido às eleições legislativas, onde quer eleger pelo menos quatro deputados, à semelhança de 2019.

"Conseguimos vários avanços em diferentes matérias, por isso, estamos confiantes de que não vamos conseguir só manter o resultado que obtivemos há quatro anos, como aumentar essa mesma representação", reforçou.

Para Inês de Sousa Real, a capital precisa de ter uma "voz ambientalista", que respeite os Direitos Humanos, os direitos dos animais e que aponte respostas para a crise ambiental, levando essas preocupações para o Parlamento.

Afirmando que a recuperação socioeconómica do país tem que ser feita num "novo modelo de desenvolvimento", que ajude as famílias, alivie a carga fiscal e aumente o salário médio, Sousa Real defendeu que é vital resgatar o país da "estagnação", a que têm condenado os partidos que têm oscilado no poder, nomeadamente o bloco central.

"É fundamental que haja uma resposta alternativa e responsável. E o PAN apresenta-se como uma alternativa e como um voto útil. Um partido responsável que não tem falhado ao país, que tem feito oposição de forma participativa, demonstrando iniciativas e respostas para as suas preocupações", acrescentou.

Sublinhando que há vários problemas ambientais no país por resolver, a porta-voz do PAN garantiu ainda que o seu partido irá continuar a lutar contra "soluções desastrosas" como o aeroporto do Montijo, a construção sobre dunas primárias de empreendimentos de luxo o mesmo a exploração de lítio, em "contraciclo com a vontade das populações".

A acompanhar Inês de Sousa Real, na entrega da lista estiveram também presentes, no Palácio da Justiça, os restantes membros da candidatura em Lisboa, assim como a mandatária, a atriz Sandra Cóias. Esta segunda-feira termina o prazo para os partidos entregarem nos tribunais as respetivas listas com candidatos a deputados.