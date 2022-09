Rio mantém equipa, blinda listas e aposta tudo no “teste do algodão” a António Costa

A ideia Rui Rio já a tinha, mas foi o outrora adversário interno Luís Montenegro que lhe deu o soundbite para usar na campanha: o “teste do algodão” de António Costa. Assim que as portas do congresso do PSD em Santa Maria da Feira se fecharem, este domingo, depois do discurso de encerramento de Rui Rio, fica suspenso o capítulo da turbulência interna e ficam lançados os argumentos de campanha para Rio usar nos debates contra António Costa. À cabeça vai estar um: Costa esconde o jogo sobre o que fará se não ganhar e os eleitores devem penalizá-lo por isso mesmo. Mais: Costa admite que sai se perder, logo, o PS vai entrar em ebulição interna, que é o mesmo do que dizer que só o PSD garante a tão aclamada "estabilidade".

