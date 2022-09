Oposição. Unidos agora pelo cheiro a poder, para mais tarde acertarem as contas

Santa Maria da Feira é um lugar estranho, onde o cinismo é uma virtude. Aqueles dirigentes do aparelho que na maioria estiveram contra o líder nas diretas, são agora os delegados que entronizam Rui Rio no congresso deste fim de semana no Euoparque. Parece um paradoxo, mas funciona assim. Há eleições à porta e cheira a poder. Até os opositores do líder, ou os potenciais rivais, cantam hossanas por uma vitória do PSD no dia 30 de janeiro.

