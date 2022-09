Regionalização na campanha? “Não é um tema fascinante”, diz Marcelo

Após ter dito há dois anos, perante a mesma plateia de autarcas, que não se devia pensar em regionalizar o país pelo menos até 2021, o Presidente da República rendeu-se à inevitabilidade de referendar o tema defendido por António Costa e (agora) também por Rui Rio, mas suspirou de alívio por ouvir Costa falar de “dar voz ao povo” em 2024 e tratou de ajudar a empurrar a consulta popular para daqui a dois anos.

No Congresso da Associação Nacional dos Municípios, Marcelo rendeu-se como nunca antes à tese segundo a qual a regionalização “será um serviço inestimável a Portugal”, mas pôs condições. A saber: “visão”, “sensatez” e “consenso nacional”. A abertura do Presidente é, para já, ao referendo. E explicou aos autarcas — os mais interessados no processo — porque é que é cedo: este ano, com eleições antecipadas, a constituição de um novo Governo e a urgente viabilização de um Orçamento, as prioridades serão outras; quanto a 2023, sendo o ano por excelência da execução da ‘bazuca’, não faz sentido desfocar as autarquias e as comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR) do seu papel central nesse processo, explicou Marcelo. Em 2024, já com o PRR em velocidade de cruzeiro, o Presidente admite o avanço para um referendo. E então, se os portugueses forem claros no referendo, Marcelo já garantiu que não colocará objeções.