PSD exige disponibilidade a Costa para negociar: “Tem de ser recíproco”, avisa David Justino

Rui Rio tem defendido um acordo com o PS em nome da estabilidade. O PSD deve estar disponível para um acordo parlamentar a quatro anos?

Tudo depende do resultado de cada um, da relação que se estabelece entre um e outro e do quadro negocial que for preciso fazer. Mas eu não vou avançar enquanto não ouvir da parte do PS igual disponibilidade. O líder do PSD disse que não iria fazer o contrário daquilo que queria que fizessem com ele. Ou seja, se ele se está a disponibilizar para viabilizar uma solução governativa, exige também que do outro lado haja a mesma disponibilidade. Isso tem de ser recíproco.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.