Como Marcelo fez de Rio uma figura nacional há 25 anos na Feira

Quando Cristo desceu à Terra há 25 anos, no novíssimo Europarque em Santa Maria da Feira — símbolo das grandes obras do tempo do cavaquismo —, Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito líder do PSD num congresso cheio de emoção, o contrário do que está a acontecer este fim de semana. Ao segundo dia, depois de ter pensado em muitos nomes e após algumas recusas, Marcelo escolheu um jovem deputado do Porto para secretário-geral e fez dele uma personalidade odiada pelo baronato dos votos no partido. Ao fim de ano e meio, a relação havia de acabar mal, minada pelo clima de “intriga”, segundo a carta de demissão de Rio. Agora, o economista portuense — um desconhecido em 1996 —, regressou ao lugar que por um acaso o elevou a figura nacional, para se posicionar para ganhar as legislativas.

