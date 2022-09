Livre: mira apontada à esquerda descontente

Não foi a esquerda que se desentendeu e fez cair o Governo. Foi “alguma esquerda”. E por isso o discurso de campanha do Livre está montado: quem votar na esquerda tradicional, de Bloco e PCP, não sabe se pode contar com um acordo ou com novos “jogos de vitimização e passa-culpas”. E quem votar no PS, com António Costa e Rui Rio a falarem de entendimentos ao centro, pode “querer uma maioria absoluta e sair-lhe um bloco central”. Sobra o Livre e um bordão: “É o único voto à esquerda que não deixa tudo na mesma.”

O partido reúne este fim de semana em Congresso para debater e votar o programa eleitoral que leva às legislativas antecipadas, insistindo na ideia de “uma esquerda sem receios do compromisso e da governação”. Uma ‘geringonça’ 2.0? Ao Expresso, Rui Tavares responde que não. “O que tivemos em 2015 foi uma série de acordos bilaterais, que eram muito sucintos e que, mesmo assim, foram melhores do que o que tivemos a seguir.” Com Marcelo Rebelo de Sousa a dar uma “pseudofacilidade”, ao não exigir documentos escritos, ficou aberto o caminho para que a legislatura caísse.