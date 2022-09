Metade dos cabeças de lista do PS são membros do Governo

Metade dos cabeças de lista que o PS vai apresentar às legislativas pertencem ao Governo. De acordo com o jornal “Público”, nos 22 círculos eleitorais, onze membros do atual Executivo são os primeiros candidatos do círculo. As listas vão ser aprovadas pela comissão política nacional na segunda-feira e pelas comissões políticas das federações entre esta quinta e sexta-feiras.

Entre os 11 cabeças de lista, sete ocupam pastas ministeriais: são eles o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que volta a encabeçar a lista por Fora da Europa; a ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que concorre pela Guarda; a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, em Santarém; a ministra da Saúde, Marta Temido, em Coimbra; o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, em Viana do Castelo; e o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, em Aveiro. E há uma estreia: a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, pelo círculo de Castelo Branco.

A encabeçar o círculo de Lisboa está, como acontece desde 2015, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa. Nesta lista voltam a surgir em lugares elegíveis a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa, Duarte Cordeiro, e os deputados Sérgio Sousa Pinto, Marcos Perestrello e Edite Estrela.