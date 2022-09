Legislativas: Livre avança com providência cautelar contra televisões por exclusão nos debates

O Livre vai avançar esta sexta-feira com uma providência cautelar contra as três televisões generalistas RTP, SIC e TVI, após o partido ter sido excluído dos debates televisivos no âmbito das eleições legislativas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler