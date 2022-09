Costa contra vacinação obrigatória e restrições de voos para Moçambique. E aguardará pelas eleições para acordo sobre fundos comunitários

António Costa assegurou que o Governo não assinará “nenhum acordo de parceria com a União Europeia (UE) antes de 30 de janeiro”, data das eleições legislativas antecipadas. Em resposta à deputada social-democrata Isabel Meirelles, o primeiro-ministro garantiu esta quinta-feira que o seu Governo respeitará “o sentido de voto dos portugueses”, pelo que se absterá de assinar qualquer acordo sobre o Portugal 2030 antes das eleições. “Ao contrário do que fez o Governo anterior, que privatizou a TAP dois dias antes”, acrescentou, referindo-se à medida tomada em 2015 pelo Executivo liderado por Pedro Passos Coelho.

Em reunião da comissão permanente de uma recém-dissolvida Assembleia da República, o seu presidente, Eduardo Ferro Rodrigues, começou por ler a mensagem do Presidente da República sobre a devolução, sem promulgação, do decreto que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal. Seguiu-se o debate preparatório para o Conselho Europeu, com a participação do primeiro-ministro. Perante um Parlamento reduzido em número de deputados e com poderes limitados, Costa destacou a pandemia e as migrações como alguns dos pontos na agenda da reunião da próxima semana.

Relativamente à obrigatoriedade da vacinação contra a covid-19, o Governo entende que tal não deve acontecer nem faz “nenhum sentido” num país como Portugal, que caminha para uma vacinação “praticamente universal”. Em resposta aos partidos à esquerda do PS, o chefe do Executivo considerou que o entrave a uma vacinação global não está nas patentes e no seu levantamento, mas na produção. “O que temos de assegurar é o aumento da capacidade da produção” e a partilha de vacinas, defendeu, acrescentando ser “absolutamente inaceitável” a manutenção da proibição de voos para Moçambique. “Até ao momento, Portugal já doou 2,7 milhões de doses de vacinas. Até ao final do ano chegaremos a 4,5 milhões de doses doadas, em particular aos países africanos de língua oficial portuguesa, Timor-Leste e ao mecanismo multilateral Covax”, anunciou.

Quanto aos preços da energia, outro dos pontos na agenda europeia, Costa foi lacónico na resposta a João Almeida (CDS), que o desafiou a baixar a carga fiscal, limitando-se o primeiro-ministro a dizer que “as medidas fiscais são sempre importantes”. E, de novo, apontou ao Governo de coligação de direita que o antecedeu: em vez de um aumento do IVA na energia para os 23%, o atual Executivo “criou uma situação em que o imposto pode variar em função das taxas de consumo”. “Muito importante é continuarmos a investir na energia solar”, afirmou ainda.

“Os muros não são solução para nada”

Dizendo-se favorável a uma migração regulada, Costa não quis “consumir tempo no debate” com André Ventura, colocando-se a si e ao presidente do Chega “nos antípodas” sobre a matéria. “Os muros não são solução para nada”, sublinhou, “nem para vírus nem para seres humanos”, lembrando que “o fenómeno migratório existe desde o início da humanidade”.

Na única ronda pelos deputados após a intervenção inicial do primeiro-ministro, a socialista Edite Estrela descreveu as pessoas não vacinadas como “negacionistas” e regozijou-se com a resposta portuguesa nos planos pandémico e migratório.

Isabel Meirelles (PSD) descreveu um “Estado de desgovernação” capitaneado por alguém “a quem já chamaram ‘o general da bazuca’”, referindo-se a Costa. Nesse sentido, a deputada social-democrata pediu ao primeiro-ministro para não fazer “propaganda nas legislativas”, com o acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia sobre a aplicação dos fundos comunitários, como fez “com o PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] nas eleições autárquicas”. É “desejável” não vincular o Estado português a decisões que “o novo Governo pode não desejar”, destacou Isabel Meirelles.

“O Mediterrâneo continua a ser o cadafalso de muitas vidas”

Pedro Filipe Soares (Bloco de Esquerda) lamentou que, na questão das vacinas, se tenha colocado “em primeiro lugar o sacrossanto mercado e só depois o interesse comum”. Voltando a defender o levantamento das patentes, o bloquista perguntou se “o Governo vai aprender alguma coisa” com os últimos meses. E colocou a falta de vontade europeia e portuguesa no mesmo plano, tanto na vacinação como nas migrações. “O Mediterrâneo continua a ser o cadafalso de muitas vidas”, disse, subscrevendo as palavras do Papa Francisco sobre “o fim da humanidade”, que, acusou o deputado, também “tem a assinatura da UE”.

Na mesma linha, João Oliveira (PCP) atirou-se ao que designou como “o negócio sujo das multinacionais” na questão das vacinas, “açambarcadas” pelos países mais ricos. Quanto aos preços da energia, o comunista defendeu que “as empresas deviam estar ao serviço dos povos” e não “sujeitas à lógica do lucro”, sobretudo quando estão “em causa interesses nacionais”. Também José Luís Ferreira, do Partido Ecologista “Os Verdes”, lamentou a desigualdade no acesso às vacinas à escala global e os resultados “insuficientes” da COP26, que decorreu no mês passado em Glasgow. Inês de Sousa Real (PAN) lamentou a “falta de estratégia comum” da UE no combate à pandemia e atacou a “discriminação” no acesso a vacinas e a testes.

Assumindo-se “frontalmente contra” a vacinação obrigatória, João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, quis igualmente conhecer a posição do Governo português sobre o assunto e juntou-se àqueles que pediram à Direção-Geral da Saúde a divulgação dos pareceres técnicos sobre a vacinação de crianças. Já André Ventura perguntou: “Que Europa é esta que dá tudo a quem vem de fora?”, acrescentando que os requerentes de asilo põem “em causa” as pensões e os salários “de quem aqui vive”. Na resposta, Costa lembrou que “desde a inquisição muitos portugueses precisaram de proteção noutros Estados” e que “essa memória deve inspirar a posição humanista” do país.