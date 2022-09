Catarina Martins. “Não estamos à espera que o PS em eleições mostre disponibilidade para entendimento à esquerda”

Manter o grupo parlamentar de 19 deputados, o maior que alguma vez teve, ou até aumentá-lo, e segurar-se como terceira força política em Portugal. Embora reconheça a “grande humildade” com que o Bloco de Esquerda se candidata a eleições, Catarina Martins considera que “não tem nenhum sentido” achar que o eleitorado vai penalizar o partido pelo chumbo do Orçamento do Estado. O motivo é o que o BE tem acentuado nos últimos dois meses: o Governo só caiu porque quis.

“Quem não quer premiar a arrogância de António Costa sabe que conta com o Bloco de Esquerda”, disse a coordenadora do partido na entrevista de 30 minutos, de uma série pré-legislativas que a RTP está a fazer com todos os líderes partidários, em que pouco se desviou do guião habitual.

Sobre saúde, salários e pensões, trouxe dados recentes para validar a leitura do partido. Ora as queixas do diretor do Instituto Português de Oncologia em relação às condições de trabalho dos profissionais (o IPO perdeu cerca de 200 este ano, o BE defende a exclusividade), ora as palavras de Mário Mourão, candidato a secretário-geral da UGT e ex-deputado socialista, que disse, em entrevista ao Público e à Renascença, que é preciso retirar a troika das leis laborais, proposta que o BE tem defendido, ora ainda a OCDE, que “vem agora dizer que não tem sentido manter a dupla penalização” nas pensões, ou seja, o fator de sustentabilidade, outro tema que esbarrou nas negociações do último OE.

Sobre o momento político, Catarina Martins centrou as críticas na ideia do bloco central. Aliás, o voto no Bloco deve servir para “dar uma lição à extrema-direita”, mas também para “acabar com alguma ponderação que às vezes existe sobre bloco central, que nenhuma solução traz ao país”. Para António Costa, criticou a coordenadora do Bloco, “é confortável” estar entre a tentativa de chegar à maioria absoluta ou contar com o apoio de Rui Rio, em caso de necessidade. Mas o bloco central é “para ficar tudo na mesma” e “não é muito diferente da maioria absoluta”.

Foi aí que voltou às questões programáticas. A saúde: “O PSD quer privatizar o SNS, como é que um bloco central resolve os problemas?”. Os salários, que estão “estagnados ou a cair”: “não é com o PSD que se vai resolver. Rui Rio, aliás, na campanha interna foi claro ao dizer que o salário mínimo não devia subir.”

Catarina Martins pediu que estas eleições sejam “sobre soluções” e não sobre se “o PS ou PSD se podem entender numa espécie de conspiração”. E teve tempo para lembrar que o Bloco não defende uma saúde exclusivamente pública, embora criticando a abordagem do sector privado, por exemplo, à pandemia, que o BE quer a nacionalização de algumas empresas em sectores como a banca e a energia, que o partido contesta que um deputado possa acumular a função parlamentar com o trabalho de consultadoria de empresas e que, no plano europeu, se opõe ao tratado orçamental. “Cada vez que há uma crise, a União Europeia suspende o tratado”, o que quer dizer que o tratado “é um problema”.

Em suma, não é desta entrevista, nem das últimas semanas, que saiu um Bloco de Esquerda mais perto ou mais longe do antigo parceiro de geringonça. O que, para Catarina Martins, não é novidade. “Não estamos à espera que o PS em eleições mostre disponibilidade para entendimento à esquerda”. Nunca o fez, lembrou.