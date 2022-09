Francisco Rodrigues dos Santos reage a 'nega' de Rio: "Um voto no CDS não servirá para formar um Bloco Central, nem arranjinho à esquerda"

Um dia depois de a Comissão Política Nacional do PSD ter anunciado que irá às eleições legislativas de 30 de janeiro a solo, Francisco Rodrigues dos Santos reagiu no Facebook com ressentimento, esta quarta-feira, à 'nega' de Rui Rio.

“O PSD decidiu estar mais próximo de António Costa do que de Sá Carneiro. Podendo escolher a Aliança Democrática, recusou-a”, alerta o líder do CDS-PP, que esperava ir a votos em coligação com os sociais-democratas.

“Respeito a estratégia e saúdo a clarificação”, escreve 'Chicão', garantindo que as legislativas serão “uma oportunidade para o CDS afirmar a única alternativa de direita responsável, aberta a todos os portugueses que querem derrotar o PS”.

Apesar de considerar a ida a votos sem aliados é uma oportunidade para o partido, Francisco Rodrigues dos Santos deixa, contudo, um aviso a Rui Rio: “Que fique claro: um voto no CDS não servirá para formar um Bloco Central, nem para viabilizar nenhum arranjinho com a esquerda”.

O reeleito presidente do PSD justificou a decisão de não ir às urnas em aliança com o CDS por a Comissão Política Nacional considerar mais vantajoso para o partido conseguirá um melhor resultado indo sozinho. No Conselho Nacional desta terça-feira em Évora, Rui Rio augurou que o CDS-PP será capaz de conseguir um resultado agradável nas legislativas, sem coligação pré-eleitoral.