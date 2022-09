PAN. Inês de Sousa Real quer “resgatar” lugar perdido no Parlamento

Inês de Sousa Real está confiante de que o PAN irá conquistar em janeiro de novo quatro lugares no Parlamento. Em entrevista à RTP3, a porta-voz do PAN desvalorizou a polémica em que está envolvida a propósito de duas empresas agrícolas em que detém participações e disse acreditar que o PAN não sairá prejudicado nas eleições legislativas.

"Têm sido muitas as mensagens de apoio recebemos, de pessoas que acreditam que o ataque ao PAN vem em momento oportuno", disse a líder do PAN. E a meta para janeiro ficou traçada: recuperar o lugar perdido no Parlamento, com a saída de Cristina Rodrigues do partido, em junho de 2020. "É fundamental resgatarmos o lugar que acabámos por perder com a saída do Parlamento da deputada não inscrita", acrescentou.

Questionada sobre o escasso resultado nas autárquicas, a porta-voz do PAN preferiu realçar o facto de outros partidos terem tido um "decréscimo muito mais acentuado". E Essencial será manter o diálogo com vista a fazer avançar as suas bandeiras.

"Não nos revemos nesta dicotomia que tem persistido no nosso país, esquerda-direita. Menos ainda com deixarmos que o poder esteja concentrado em duas forças políticas. Não é saudável para a democracia. Há outros modelos, nomeadamente na Alemanha, que nos parecem interessantes. E o exercício que o PAN tem feito é fazer avançar mais as nossas causas", reforçou.

Para Sousa Real, o PAN apresenta-se como a "verdadeira alternativa" dos partidos do arco da governação, uma vez que dá respostas para os desafios atuais, como a crise climática, a preocupação com os direitos dos animais ou até mesmo na perspetiva dos Direitos Humanos, defendendo que o partido se tem posicionado "sempre na linha da frente da defesa do combate à pobreza, da inclusão e igualdade".

Confrontada com as polémicas empresas, a porta-voz do PAN reiterou quem ambas cumpriam as melhores práticas a nível ambiental e social e que nunca as escondera ao partido ou ao Parlamento.

"Não tenho nada do que me envergonhar, não violo qualquer princípio ético ou deontológico do partido. Nós não temos qualquer problema em enfrentar este sector, por isso, o PAN tem sido alvo de ataque", acusou.