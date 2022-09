Presidente da República dissolve Parlamento e convoca eleições

"O Presidente da República assinou hoje o decreto que procede à dissolução da Assembleia da República e à convocação de eleições legislativas para o dia 30 de janeiro de 2022", lê-se na página da Presidência na Internet.

A decisão foi comunicada a meio da manhã deste domingo e ficam, assim, oficialmente convocadas as próximas Legislativas, antecipadas, para o dia 30 de janeiro. Marcelo Rebelo de Sousa esperou até ao limite do prazo para fazer a comunicação. O Presidente quis esperar o máximo possível para assim conseguir promulgar vários diplomas, ainda assim com alguns a ficarem de fora.

Este domingo era também o último dia para a dissolução do Parlamento para permitir que nos 55 a 60 dias posteriores o país possa ir a votos para a formação de um novo governo. Decisão que Marcelo Rebelo de Sousa anunciou há um mês.